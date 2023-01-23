『専用 BONCOURA(ボンクラ) 1st型 Gジャン ミリタリー ヘリンボーン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 10時 18分に出品され03月04日 10時 18分に終了予定です。即決価格は19,380円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BONCOURA ( ボンクラ ) 1st型Gジャン ミリタリーヘリンボーン



定価63800円



●数々のヴィンテージを分析してきたBONCOURAだからこそたどり着いた究極の1st型Gジャン。

ヴィンテージをほうふつさせつつもサイズ感やシルエット、バランスはBONCOURA流にアレンジされた究極のシルエットバランスでございます☆



●ヘリンボーン生地

BONCURAが産んだヘリンボーン生地は『 織り 』『 染 』どちらにも特徴があり

・染はスレン染めという当時の軍物に使われている染料を用いて染色。

スレン染めは洗剤や日光などによる退色に強く、色落ちしにくいため過酷な環境で使用される軍物に広く採用されていますが、

発色の調整をすることが非常に難しく、熟練した職人でなければ狙った色を出すことが出来ないためスレン染料100%での染色は昨今では非常に希少な染色方法となっております。

・生地はヴィンテージ軍物ヘリンボーン生地よりも肉厚でハリコシがあるしっかりとした生地。

着込んでいく毎に徐々に柔らかくなり、しんなりとしたいい生地に育っていき、しっかりとした凹凸のある糸で織られたヘリンボーンはアタリも楽しんで頂けます☆





糸選びから始まり、制作年月は１年以上。

試行錯誤を重ね生み出されたBONCOURAだけの生地。

そんな生地が定番のアイテムに落としこまれたらそれはそれは素晴らしい雰囲気になります。





カラー：スレン染めオリーブヘリンボーン



素材：コットン100%





サイズ（42）

肩幅（約54cm）袖丈（約62cm）脇幅（約64cm）着丈（約60cm）







購入後着用2回のみで、非常に状態は良いです。

格安出品ですのでこの機会に是非ご検討下さい。









1st

2nd

3rd

ファースト

Gジャン

ジージャン

トラッカージャケット

カバーオール

赤耳

506xx

506XX

71506xx

71506XX

人気モデル...リーバイス 1st 大戦モデル

希少カラー...ブラック

#BONCOURA#ボンクラ

#ラルフローレン#ポロカントリー

#RRL#ダブルアールエル

#ビンテージ#アメカジ#ビンテージ

#ヴィンテージ #Tバック

#古着#大戦仕様#1ｓｔ型Gジャン

#リーバイス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ボンクラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 専用

BONCOURA(ボンクラ)

1st型

Gジャン

ミリタリー

ヘリンボーン