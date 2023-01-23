『ecwcs コヨーテ S-S プリマロフト wildthings【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 04時 12分に出品され04月21日 04時 12分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10年くらい前に高円寺にて購入したジャケット。所々小傷は有りますが大きなダメージもなく程度はそこそこ良いかと思います。



サイズ表記 S-S

身幅 約63cm 脇下〜脇下

着丈 約72cm 襟下〜裾口

袖丈 約55cm 脇下〜袖口

素人採寸の為多少の誤差はお許しください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ワイルドシングス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ecwcs

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