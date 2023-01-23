『新品 アディダス スウェット 上下 セットアップ M 裏起毛 パーカー パンツ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 09時 58分に出品され03月31日 09時 58分に終了予定です。即決価格は10,763円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご閲覧いただきありがとうございます。

以下、商品説明となります。



【商品名】

adidas WARDING LOOSE-FIT FLEECE FULL-ZIP HOODIE & pants

アディダス ワーディング ルーズフィット フリース 上下セットアップ

・スウェットフルジップパーカー（裏起毛）

・スウェットパンツ（裏起毛）



【サイズ】

Msize

(身長167-173 胸囲89-95 ウエスト75-81)

実寸：着丈67㎝身幅55㎝裄丈84㎝ウェスト75-78/ヒップ88-91/股下68㎝



【状態】

新品未使用・タグ付き



【商品概要】

・THE THREE STRIPESがテーマのプリントデザイン。

・上下ゆるめのルーズシルエットが特徴

・肌触りが優しいフリース裏起毛。

・ボリューム感がある立体フード付き

・背面にあしらったブランドロゴのグラフィックが目を引く、堂々とした雰囲気が漂うパーカー。



■ ダブルフルジップ / フードに調節可能なドローコード

■ フロントポケット

■ 袖と裾にカフ

■ ベターコットンを使用



・素材

綿70% / ポリエステル30%（フリース［裏起毛］）



メンズ レディース ジップアップ パーカー スウェット オーバーサイズ 裏起毛 フリース ワーディング ルーズフィット フリース フルジップパーカー（ジェンダーニュートラル）



袖丈...長袖

タイプ...プルオーバー

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

カラー...グレー 灰色 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

アディダス

スウェット

上下

セットアップ

M

裏起毛

パーカー

パンツ