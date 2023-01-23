『celine 22aw フェアアイル ボクシー ロゴ ニット セーター【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 22時 57分に出品され04月22日 22時 57分に終了予定です。即決価格は45,390円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品説明



ブランド :celine



サイズ:m



コメント: celine 22aw ロゴ ボクシー セーター ニット です。

とても肉厚な暖かいニットになります。

素材は勿論色合いもかなり良いです。

これからの季節に重宝するトップスだと思います。

是非。





ブランド古着屋Rook EC

【古物営業許可】愛知県公安委員会

古物商 第542632212600号

リユース営業士 資格取得済み



取扱い商品は全て、鑑定士・リユース営業士・古物営業許可を持っている人物により2回以上の真贋チェックを行っております。また古物営業法を遵守のうえ、入念な真贋鑑定をいたしておりますので御安心下さい。

主な購入先は、古物業者競市・ブランド取扱い店(真贋鑑定済)・AACD加盟店・百貨店正規店・上記海外での販売店です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ celine

22aw

フェアアイル

ボクシー

ロゴ

ニット

セーター