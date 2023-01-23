『MASU 22AW reverse beethoven sweater 44【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 07時 20分に出品され05月11日 07時 20分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 系統が変わったので出品します。

大阪のunfollowで購入しました。

着用回数5回ほどの美品です。

サイズ44は希少なので探されていた方是非。

値下げ交渉・即購入可能。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エムエーエスユー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MASU

22AW

reverse

beethoven

sweater

44