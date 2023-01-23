『Metamorphose 綿レースシャーリング長袖ブラウス（丸襟）【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 01時 59分に出品され03月15日 01時 59分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用です！

定価17380円 お値下げ希望はコメントください！#ロリータ #ロリィタ

仕様

裏なし、前釦で着脱



取り外し可能パーツ

・後ウエストリボン

・サテンリボンブローチ



生地の伸縮性：伸縮性なし

ゴム調節口：袖口裏

ポケット：なし





サイズ

着丈：BNP～54cm（フリル込み）、BC～54cm（フリル込み）

バスト：72cm上がり～最大約144cm程度

ウエスト：62cm上がり～最大約139cm程度

肩幅：35cm

袖丈：60cm+レース

袖口：18cm上がり

袖幅（二の腕周り）：41cm

アームホール：45.5cm



素材

TCブロード（ポリエステル65％、綿35％）

オリジナル羽根十字レース（白、黒）

オリジナル王冠レース（生成）

トーションレース、サテンリボン、クリアカット釦 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: メタモルフォーゼ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Metamorphose

綿レースシャーリング長袖ブラウス（丸襟）