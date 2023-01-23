『【仕立上がり】【未使用品】【撫松庵】デニム小紋 単衣 カジュアル 着物 和装【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 15時 08分に出品され03月29日 15時 08分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 --10.4.6.88--



◆商品名：【仕立上がり】【未使用品】【撫松庵】デニム 小紋 単衣 カジュアル 着物 和装



◇素材：綿100％



◆サイズ：Mサイズ 身丈/約163cm 袖丈/約49cm 裄丈/約67.5cm



◆色・柄：画像をご確認ください。



◇仕様：撫松庵のブラックデニム小紋です。

定価95,000円

着物のみですので付属の帯・小物は含みません。



◆商品の状態(汚れ等):

長期保管品のため、保管時の匂い・たたみシワが付いています。

掲載画像を充分ご確認の上、ご理解ある方のみご購入をお願い致します。



◆特記：別サイトにも出品しておりますので万が一購入が被ってしまった場合は購入時間の早い方を優先させて頂きます

その場合は、お取引をお断りさせて頂く場合がございます



※注意事項※

個人保管品です。

可能な限り商品の状態を記載しておりますが、完品ではない事をご理解の上でご購入下さい。

汚れや傷等の見逃しがある場合もございます。

予めご了承ください。



★写真

撮影場所が暗いため光をあてての撮影になります。

そのため光の具合によって画像と実物の色が異なる場合がございます。

なるべく実物に近い色で載せるよう心がけておりますが

完璧をお求めの方はご遠慮ください。



★色

ご使用のスマホやパソコンの機種、性能によって

実物と違う見え方になる場合がございます。

色味やイメージ違いの返品はお受けできません。



★におい

保管の際の匂い等ございます。

気になる方はご遠慮ください。



★お値引き

コメントで受け付けておりますが

交渉中でも先に購入された方を優先させて頂きます。

即購入も大歓迎です。



★発送

小さく畳んで、雨濡れ防止の袋に入れて発送致します。

シワが寄る可能性がございます。

ご了承下さい。



★指定日希望

発送は基本的に毎日(平日)行いますが夕方発送のため

集荷が翌日となります。

お急ぎの場合は購入前にコメントにてご確認いただけると

助かります。



☆発送に付きまして。

発送は基本的に一番安価な発送方法にさせて頂きます。

保証がない発送方法に関しましては配送事故等があっても保証は

致しかねますので予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ブショウアン

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 【仕立上がり】【未使用品】【撫松庵】デニム小紋 単衣 カジュアル 着物 和装