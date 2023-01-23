『【仕立上がり】【未使用品】【撫松庵】デニム小紋 単衣 カジュアル 着物 和装【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 15時 08分に出品され03月29日 15時 08分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在621件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ブショウアン
正絹 雪輪 藤 菊 牡丹 トールサイズ 訪問着 着物 A1087
¥ 9750
3点セット 小紋極鮫 袋帯 長襦袢
¥ 19110
O0429 美品 羽田登喜男 鴛鴦 希少 砂金 つづれ地 正絹 袋帯
¥ 37400
【貴重品】アットゥシ織物 着物帯 収納袋付き 定価68万円
¥ 71300
洗える色無地 単衣 花唐草地模様 Lサイズ
¥ 10140
HAKATA_88 正絹 博多帯 半幅 本場 本筑 小野織物 新品 浴衣にも
¥ 7550
専用 訪問着 辻ヶ花 絞り 長襦袢 袋帯3点セットやや身幅広め
¥ 8580
おしゃれ袋帯 京都四条家 帯締め 2点セット 未使用
¥ 30498
結城紬 結城ちぢみ 単衣 紬
¥ 9750
新品 草履 バッグ セット Lサイズ フォーマル シルバー系 和装 2024年
¥ 11900
【新品未使用】WAKKA 花唐草 ペイズリー シック 正絹 長尺 リバーシブル
¥ 12870
訪問着 フルセット 着物 正絹 ベージュ 古典模様 G7
¥ 10202
訪問着 フルセット 着物 正絹 ピンクベージュ 茶屋辻模様 G1
¥ 10257
オレンジ色 筑前博多リバーシブル花柄 名古屋帯F-HO 5255
¥ 10031
K-06 天然阿波藍佐藤昭人作 無地染小紋 認定証付 大き目サイズ 丈167cm
¥ 22500
【未使用品❤️】辻ヶ花模様 金糸 銀糸 正絹 ゴージャス 袋帯
¥ 10140
訪問着 桜の水色ぼかし 手描き？
¥ 4600000
美品 SEIKOMATSUDA 松田聖子 唐花“ハートを忍ばせて”袋帯 4533
¥ 12300
落札価格19800円
621 入札履歴
終了
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