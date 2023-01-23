『アウトドアプロダクツ リュック 大容量 A4収納 PC収納 オーバーラップ ネイビー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 11時 29分に出品され03月30日 11時 29分に終了予定です。即決価格は7,920円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ リュック 大容量 A4収納 PC収納 オーバーラップ ネイビー



【商品説明】

・お客様の性別:ユニクス

・ストラップの種類: パッド入りストラップ， 調整可能

・フロントにお財布やスマートフォンなどを収納できるジップ付きポケット&マチ付きポケット

・小物などを分けて収納できるトップポケットをフロント&バックにダブル装備

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 34.80 cm

奥行 : 49.20 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

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