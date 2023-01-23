『Apple AirPods 4充電ケース付ノイズキャ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 23時 53分に出品され03月14日 23時 53分に終了予定です。即決価格は11,778円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高音質】

AppleのAirPodsは、クリアな音質と深い低音を実現し、音楽や通話をより楽しむことができます。



【快適な装着感】

軽量で人間工学に基づいたデザインにより、長時間の使用でも快適です。



【便利な充電ケース】

付属の充電ケースにより、外出先でも簡単に充電が可能で、長時間の使用が可能です。



- ブランド: Apple

- モデル: AirPods

- 色: ホワイト

- 付属品: 充電ケース、取扱説明書

- 状態: 一度使用しましたが自分の耳に合わない為お譲りします。

機能は全て正常です。

とても新品に近い状態です。

メーカー保証も有ります。

全てレシート、保証書お付けします。ノイズキャ

- 購入日: 2024年10月23日



値下げ不可です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル