『アストロクス88S限定色 4ug5【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 07時 28分に出品され04月09日 07時 28分に終了予定です。即決価格は11,044円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 少し傷があります

ヒビなし 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: やや傷や汚れあり