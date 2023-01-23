『Polo Ralph Lauren ジップアップパーカー Sサイズ 黒/赤/青【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 07時 32分に出品され04月30日 07時 32分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

Polo Ralph Laurenは、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このパーカーは、カジュアルながらもスタイリッシュな印象を与えます。



【デザインと機能性】

ジップアップスタイルで、着脱が簡単です。色使いが鮮やかで、スポーティーな印象を与えます。ポケットも付いており、実用性も兼ね備えています。



【サイズとフィット感】

Sサイズで、女性らしいシルエットを強調します。普段使いに最適なアイテムです。



- ブランド: Polo Ralph Lauren

- 色: 黒/赤/青

- デザイン: ジップアップパーカー

- ロゴ: 刺繍ロゴ

- サイズ: S



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Polo

Ralph

Lauren

ジップアップパーカー

Sサイズ

黒/赤/青