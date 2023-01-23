『のあ様専用【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 19時 31分に出品され05月05日 19時 31分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このジャケットは、赤と白のツイードが特徴で、カジュアルなスタイルにぴったりです。

ピンクのファーがかわいいです。



【快適な素材】

ファーとウールの混合素材を使用しており、暖かさと快適さを兼ね備えています。寒い季節に最適なアイテムです。



【ユニークな特徴】

前面にファー部分があり、他のジャケットとは一線を画すデザインです。個性的なファッションを楽しむ方におすすめです。



- 色: 赤と白のチェック柄

- 素材: ファーとウール混合

- デザイン: ジッパー付き、長袖

- スタイル: カジュアル

- 特徴: 前面背面にファー部分あり

- サイズ: M



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エムエスジイエム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ のあ様専用