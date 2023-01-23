『【新品】COACHタビー ショルダー バッグ 20 キルティング黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 04時 28分に出品され03月15日 04時 28分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用

商品について

【Spring 2024 コレクション先行販売】

1970年代よりアーカイブされているコーチ デザインをモダンに仕上げた、アイコンバッグ“Tabby（タビー）”。ふっくら柔らかいキルティング加工を施したナッパ レザーで作り上げた、“C”のハードウェアが主役のバッグです。

26よりも小ぶりなミニサイズの20は、スマートフォンが入るサイズ感。長めのレザー チェーン ストラップは斜め掛けにしたり、２重にして短くドレ

ッシーなスタイルでもお使いいただけます。



Style No. CP149

内側にマグネット スナップ ポケット

外側にスリップ ポケット

プッシュロック開閉、レザー裏地付き

チェーン ストラップ、肩から本体までの長さ54.5cm（肩掛け＆斜め掛けの2WAY仕様）

縦11cm x 横20cm x マチ7cm

iPhone 15 Pro Max（6.7インチ）まで収納可能



【ナッパ レザーについて】

革の中でも群を抜いて柔らかいとされる子羊革を使用したナッパ レザー。軽くてキメが細かく、しなやかで柔らかい肌触りが特徴です。さらに保温性が高いという性質もあり、良質なレザーとして高い認知度を誇ります。

付属品：紙袋、布袋、下げ札、



※写真や動画は実際の商品と色味、仕様、サイズ等が若干異なる場合がございます。



◎海外アウトレット商品のため、若干の傷や擦れがある場合がございます。

ご了承いただいた方のみご購入ください。

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こちらの商品は、アメリカのCOACH直営アウトレット店（ファクトリーストア）で買付けた正規アウトレット商品です。

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ショルダー

バッグ

20

キルティング黒