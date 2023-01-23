『Patagonia ティンバーフレームジャケット オーガニックコットン ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 15時 20分に出品され03月09日 15時 20分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [商品番号]

MC720



[ブランド]

Patagonia

27335sp13



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︎ コンディション

こちらの商品は 【B】ランクです



【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】使用感少なく状態の良いUSED

【B】使用感は多少あるも、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】汚れや目立つダメージあり

【D】かなりの使用感、目立つダメージや汚れあり。

【N】新品、展示品、デッドストックなど。



→お手持ちのデバイスにより実物の写真と多少色が違って見えることがあります。気になる方は気軽にコメントください。



☑︎size



サイズ S (M相当)



肩幅:約42cm

身幅:約52cm

袖丈:約66cm 着丈:約65cm



※測定値の若干の誤差はご了承下さいませ。掲載してる採寸をお手持ちの衣類と比較することをお勧め致しております。



☑︎素材

オーガニックコットン



【ブランドの信頼性】

Patagoniaは環境に配慮した製品作りで知られ、耐久性とスタイルを兼ね備えたアイテムを提供しています。



【機能的なデザイン】

フード付きのデザインは、風や雨から保護し、アウトドア活動に最適です。前面のポケットは便利で、収納力もあります。



【スタイリッシュな色合い】

シンプルな黒色は、どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活用できます。



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Patagonia

ティンバーフレームジャケット

オーガニックコットン

ブラック