『ポロラルフローレンネイビー パーカー XLサイズ ロゴ付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 20時 03分に出品され03月09日 20時 03分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このパーカーは、フロントに印象的なロゴがデザインされており、カジュアルなスタイルに最適です。



【快適な着心地】

ポリエステルと綿の混合素材により、柔らかく快適な着心地を提供します。保温性が高いです。



【サイズとフィット】

XLサイズで、ゆったりとしたフィット感があり、リラックスしたスタイルを楽しめます。

2回着用のみ。美品です。



- 色: ネイビー

- サイズ: XL

- デザイン: フロントにロゴ





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ポロラルフローレンネイビー

パーカー

XLサイズ

ロゴ付き