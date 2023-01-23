『ワイヤレスイヤホン 単体のみ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 11時 47分に出品され03月21日 11時 47分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ワイヤレスイヤホン単体のみになります。



充電用のコンセントはTYPE-Cで対応可能です。



いつもご覧頂き誠に有難うございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし