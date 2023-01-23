『J.TODD 長袖ニット ジャガード織 紫系 ネイティブ柄 ビッグサイズ 民族調【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 15時 55分に出品され03月13日 15時 55分に終了予定です。即決価格は7,472円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●番号 【SB-4-2453】

●性別 【メンズ】

●商品名 【ニット】

●サイズ 【L】※

●素材 【タグ参照】



※表記サイズはLですが寸法や着用感的にL-XL相当になるかと思います。細かいサイズ感は寸法表をご確認下さい。



★寸法・平置き (cm)



●着丈 【65】

●身幅 【59】

●肩幅 【60】

●袖丈 【60】



※寸法について



素人採寸になります。

若干の誤差があるかもしれませんので、

ご了承下さい。



●コンディション



ランク：A



ヴィンテージのニットになるので、多少の毛羽立ち感はありますが、パッと見て綺麗な状態です。画像でご確認下さい。



S‥(自宅保管している未使用品)

A‥(目立った傷や汚れなし)

B‥(指摘する汚れはないが生活感あり)

C‥(一部に傷、汚れあり、色褪せあり)

D‥(全体的に傷、汚れあり）



古着になりますので小さな汚れやシミがある事もございます。神経質な方、古着へのご理解をいただけない

方はご購入をお控え下さい。



◼️配送

ゆうゆうメルカリ便にて発送となります。



●ご購入後の変更はお受けしかねます。

しっかりとご理解の上、ご購入願いします。



●古着につきましては使用感がございます。

古着へのご理解をお持ちの方のみご購入お願いします。また、古着特有の匂いがある場合もございます。



●お使いの端末によって商品の色味が違って見える場合がございます。予めご了承下さい。



●検品については、細心の注意を払っていますが細部のほつれや汚れなどはご容赦ください。



●送料の関係上、小さく折り畳んで発送いたします。

到着時の折りしわはご容赦ください。



※評価後の対応できかねます。



最後までご覧頂きありがとうございます！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ J.TODD 長袖ニット ジャガード織 紫系 ネイティブ柄 ビッグサイズ 民族調