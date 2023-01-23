『ドゥーニーアンドバーク 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 35分に出品され03月23日 09時 35分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DOONEY&BOURKE ドゥーニーアンドバーク 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ

レッド 赤



◆ショルダー紐は社外品を使用しております



持ち手付け根部分にスレ汚れがございます。

(写真11枚目ご確認下さいませ)



細かいスレ、汚れはございますが、目立つ事無く

まだまだ十分ご愛用頂けます。



【サイズ】

高さ約23cm

ヨコ 約27cm

マチ 約11.5cm



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



NO.080324363 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ドゥーニーアンドバーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ドゥーニーアンドバーク 2way

ハンドバッグ ショルダーバッグ