『BEAMS PLUS 別注 BRIEFING COCKPIT BAG【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 03時 39分に出品され04月27日 03時 39分に終了予定です。即決価格は15,333円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BEAMS PLUS 別注 BRIEFINGのコックピットバッグになります。



色：オリーブ

サイズ：幅 44／高さ 43.9／マチ 3.5～8／

持ち手 28.5／ショルダー部分 72.4～128.2

重量 ：1300g

定価：¥46,200（税込）



BEAMS店舗で一目惚れして即買いしましたが、数回使用して以降はずっとクローゼットに保管しています。これからも使う機会はなさそうなので、大切に使って頂ける方にお譲りしようと思います。

状態は限りなく新品に近いと思いますが、素人目視のため、神経質な方はご遠慮ください。

ちなみにペットいません、タバコ吸いません。



宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BEAMS

PLUS

別注

BRIEFING

COCKPIT

BAG