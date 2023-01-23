『BRIEFING BEAMS PLUS Fleet Messenger 13【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 19時 43分に出品され04月28日 19時 43分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブリーフィングのビームスプラス別注フリートメッセンジャー13、ネイビーです。

「以前より要望の高かった、13インチのPCに対応したクッションパッド付のPCスリーブや、ドリンクボトル・折り畳み傘をスマートに収納できる間仕切りは使い勝手の良いデザインです。

本体に対して斜めに取り付けたショルダーストラップは、背負いやすく、体に沿った設計です。」（HPより）

2～3回外出で使用しましたが、キズや汚れ、欠品は見受けられません。（主観）

なお、ご検討ご購入に際してはプロフをご一読ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BRIEFING

BEAMS

PLUS

Fleet

Messenger

13