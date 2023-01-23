『KAPTAIN SUNSHINE スタンドカラー ウールジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 08時 17分に出品され03月17日 08時 17分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きましてありがとうございます！

ご購入・コメントの前に1度プロフの確認をお願い致します。

※特にお値下げ交渉をご希望の方は必読でお願いします！



ブランド:キャプテンサンシャイン

カラー:グレー系

サイズ:38



採寸サイズ

肩幅:50

身幅:58

袖丈:62

着丈:71





全体に多少の毛玉があります。







バンドカラー

テーラードジャケット

ナポレオンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: キャプテンサンシャイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ KAPTAIN

SUNSHINE

スタンドカラー

ウールジャケット