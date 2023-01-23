『ロームスノーボードウエア‼️【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 51分に出品され03月28日 16時 51分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロームのスノーボードウエアです

ほとんど使用していません

5回程だと思います

オールドスクールデザインで

今時の感じです

よろしくお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ローム