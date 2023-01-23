『iPhone 13 mini 付属品未使用 Apple アイフォン アップル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 19時 59分に出品され04月22日 19時 59分に終了予定です。即決価格は23,920円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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お気持ち程度でしたら値下げ可能です。

希望の方はコメント欄から金額を明記して交渉して下さい。



初期化、アクティベーションロック、ライセンス認証解除済です。修理歴はありません。



「初期化されていない」

「アクティベーションロック解除されていない」

「ライセンス認証解除されていない」

など悪質な、すり替え返品防止の為、返金、返品に応じられません。



フルカバーを使用していましたので、私の目には傷、画面割れ等は見受けられません。



貴重なminiシリーズ最後の機種で気に入って大切に、使用しておりましたが、Androidに機種変しました。

どなたか大切に使っていただける方にお譲りしたく出品します。



画像にあります、手帳ケース、クリアケース、フルカバー、予備のガラスフィルム、予備のケーブルは、おまけとして、おつけします。



初期化、アクティベーションロック、ライセンス認証解除済



シリーズ···iPhone

機種名···iPhone 13 mini

カラー···ミッドナイト

容量···128GB

購入したキャリア···楽天モバイル

付属品···充電ケーブル,箱,説明書

バッテリー最大容量···85~89%

画面割れ···なし

機能不良···なし

その他···SIMフリー



格安出品致しますので、下記の点にご留意ください。



●商品状態は画像でご確認下さい。

●色柄は画像でよくご確認下さい。

●経年劣化、傷、汚れ等、付属品の有無等をよく、ご確認、ご判断下さい。

●簡易梱包、ポスト投函発送になります。

●ご購入後のサポートは致しません。返品、返金致しません。

●出品時には動作確認済です。輸送トラブル、故障、初期不良、その他不具合があった際は購入者様費用負担で修理等ご対応下さい。

●リサイクル部材等を使用し簡易梱包致しますので、予めご了承ください。

●購入は先着順で専用出品はいたしません。

●他フリマアプリにも出品中です。売り切れの際はご了承下さい。

●不明な点、商品説明にない点は購入前にご質問下さい。

●質問なき点に際しクレームはお受けできません。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル