『現行 VivienneWestwood ショルダーバッグ 2Way オーブ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 18時 49分に出品され03月27日 18時 49分に終了予定です。即決価格は10,990円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧頂きありがとうございます。

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ブランド：VivienneWestwood ヴィヴィアン ビビアン

カラー：ブラック

（モニターや環境等により多少色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。）

サイズ：縦18.5cm 横19cm マチ8cm 持ち手24cm ショルダー 103~115cm

素材：牛革



素人採寸のため、誤差があるかもしれません。ご了承下さい。



仕様

ショルダーストラップ

ゴールド 金 オーブ EXECUTIVE executive



＜状態について＞

全体的には、目立つ汚れのない綺麗な状態と思います。

底鋲４つに細かな傷がありますが、使用の際は目立ちません。



＜値下げについて＞

値下げ交渉については、常識の範囲内にてお願い致します。ご購入希望金額を提示して頂きましたら、こちらよりご回答させて頂きます。ご希望に添えないこともありますので、ご了承下さい。



＜発送について＞

簡易包装にて発送致します。（厚みのある商品は圧縮し、畳んで梱包させて頂きます。）

※保管上又は梱包でのシワはご容赦下さい。

設定してある発送までの日数にて、発送させて頂きます。万が一遅れるようなことがありましたら、すぐにご連絡させて頂きます。





こちらの商品は、一度人の手に渡ったものになります。出品にあたり検品し、汚れや破損について記載しておりますが、細かい見落とし等がある可能性があります。また、ショップで販売されているような新品ではないことも合わせてご理解頂ければと思います。あくまでも中古品のため、古着にご理解のない方のご購入はお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 現行

VivienneWestwood

ショルダーバッグ

2Way

オーブ