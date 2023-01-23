『メゾンマルジェラ スナッチド 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 12分に出品され03月08日 02時 12分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メゾンマルジェラ スナッチド 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ブラック



ナンバーロゴをあしらったメゾンの新しい長方形のミラーロックは、数字の11の部分で開閉します。



シーズンの着こなしを格上げする、新調すべきトレンドアイテムを”大公開”

今冬、押さえておくべきアイテムからシーズンレスでお使い頂けるマストなアイテムまで幅広くご紹介しております♪



規格

[サイズ]横21cm、縦17cm、マチ11cm

※多少の誤差はご了承くださいませ

[カラー]ブラック

[素材]本革

[付属品]タグ



注意事項

＊写真に写っているものがすべてです。

＊背景の色の関係で画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。

＊すべての商品において検品済みの商品になります。

＊海外正規取り扱い店舗様から購入しております。不具合や真贋等の問題は一切ございませんので、ご安心の上お買い求めください。

＊お取引中何か困ったことや質問や商品に何があっても必ず教えてくださいませ！全力で対応させていただきます！m(__)m

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即購入OKです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メゾンマルジェラ

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バッグ タグ メゾンマルジェラ スナッチド 2way

ハンドバッグ ショルダーバッグ ブラック