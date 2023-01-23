『新品 クラークス Clarks コートライトシーム ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 11分に出品され03月14日 14時 11分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クラークス コートライトシーム



状態 新品未使用品

カラー 黒

素材 スエード

サイズ 24.5cm



価格 20900円



詳細

ワラビーを履きやすいスニーカーにしたようなモデルです。



軽量なソールとクッション性の高い素材で作られています。



よければご検討下さい。



#クラークス

#ワラビー

#ワラビー風 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 24.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品 クラークス Clarks

コートライトシーム ブラック