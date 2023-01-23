『miu miu 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ レザー 金具 南京錠【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 21時 53分に出品され04月21日 21時 53分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○タイトル



miu miu 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ レザー 金具 南京錠



○メーカー

miu miu

ミュウミュウ





○モデル







○サイズ

縦 30cm

横 上部 28cm 下部 37cm

マチ 12cm

ハンドルの高さ 15cm

ショルダーの長さ 80cm〔調整可能〕





○付属品

写真にある通りになります。

※スタンドは付属されません。



○商品説明

ご使用に概ね問題ありません。







中古品ですのでご理解のある方、ご購入お願いします！すり替え防止のため基本的にNCNRでお願いします。



ご購入後はなるべく早く簡易清掃、簡易梱包にて発送致します。



即購入OKです!



値下げ交渉も可能な範囲でご対応いたしますのでコメントお待ちしております！



希望価格設定の機能でのお値下げは致しておりません。コメントにて希望価格を教えていただけるとありがたいです。



ご質問等、お写真追加等も対応いたしますのでコメントよろしくお願い致します！



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カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ミュウミュウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ miu

miu

2way

ショルダーバッグ

ハンドバッグ

レザー

金具

南京錠