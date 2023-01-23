『【極美品】ジャングルファティーグ 4th XS-R【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 18時 35分に出品され03月13日 18時 35分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただき、誠にありがとうございます。

最近はほとんど見付からなくなったジャングルファティーグジャケットの70年製の4thです。もちろんレプリカではなく、米軍実物です。XSMALL-REGULARです。



状態はかなり良いかと思います。使用感はかなり少なく、生地もバキッと張りがあります。これから育てていただける個体です。何卒ご検討下さい。

50年以上前に作られたものであるということはご留意ください。古着に親和性のない方は購入しないでください。



肩幅 41.5cm

身幅 48.5cm

着丈 77cm

袖丈 57cm



HENDERSON MFG社製

DSA100-70-C-0155



（素人採寸のため、誤差はご容赦ください。）



#junglefatigue

#M-43

#M1943

#M-1943

#M47

#M-65

#M51

#M43

#M41

#ジャングルファティーグ

#ベイカーパンツ

#ファティーグパンツ

#USN

#USMC

#john ownbey



ak9b9z3u



カラー...グリーン



柄・デザイン...無地



ジップ・ボタン...ボタン留め



フード...フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】ジャングルファティーグ

4th

XS-R