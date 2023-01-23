『プラダ ナイロン ブラック 三角ロゴ ショルダーバッグ ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 12時 50分に出品され03月16日 12時 50分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

品名 プラダ ナイロン ショルダーバッグ ブラック

サイズ 約縦24センチ 横28センチ ショルダー最大125センチ

仕様 外側ファスナーポケット1

付属品 保存袋

【商品状態】

剥がれ、べたつきありません。

ファスナースムーズです。

スレ、ヨレ、汚れあります。

届いたらすぐ気持ちよくお使いいただけるコンディションです

この機会に是非お買い求めください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ プラダ ナイロン ブラック 三角ロゴ ショルダーバッグ ブラック