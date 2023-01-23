『ホワイトカラー✨ 最新Windows11 ノートパソコン すぐに使えます!【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 10時 54分に出品され03月03日 10時 54分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊ご覧いただきありがとうございます＊

こちらの商品は電源を押したらすぐにご利用できます！



面倒なWindowsUpdateや初期化も完了済！



専門のプロがメンテナンス＆クリーニングを徹底的に行っています！



Office付きでWord, Excel, Power Point(ワード エクセル パワーポイント)がご利用できます！

文章作成、表計算、プレゼン資料作成が可能です！



データ保存も安心の大容量ストレージを内蔵！



SDカードも使用でき、CDやDVDも焼ける優秀機です♪



便利なソフトが多数インストール済みです！



パソコン初心者様でも迷わずすぐやりたい事が出来ます！



☆インストール済みソフト☆

◇高速インターネットブラウザ◇

【GoogleChrome】

◇オフィスソフト◇

【Microsoft Office Online】

【LibreOffice】

◇CD音楽再生,編集ソフト◇

【iTunes】

◇SNSソフト◇

【LINE】

◇動画検索アプリ◇

【YouTube】

◇メールソフト◇

【Windowsメール】

◇ウイルス対策ソフト◇

【WindowsDefender】

◇DVD再生ソフト◇

【VLCMediaPlayer】

◇CD,DVD焼きソフト◇

【Imgburn】



◇型番＆スペック◇

・型番︰NEC LaVie LL550/W

・OS：Windows11 64bit

・液晶︰15.6型ワイド 解像度1366x768 光沢

・CPU：Core i3 330M 2.13GHz

・メモリ：4GB

・HDD：320GB

・光学ドライブ：DVDスーパーマルチ

・有線、WiFi無線：あり

・USBポートx5

・HDMIポート

・SDカードスロット

・バッテリー充電不可

・サイズ：横幅37.8cm、奥行き26.6cm

・付属品︰ACアダプター、電子マニュアル



＊外見＊

天板にわずかなスレがありますが、動作に不具合はございません。



バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。



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13400 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし