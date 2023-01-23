『モンクレールMONCLERダウンジャケット HYMALAY GIUBBOTTO【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 56分に出品され03月27日 22時 56分に終了予定です。即決価格は15,366円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 御覧下さりありがとうございます



モンクレールMONCLERのHYMALAY GIUBBOTTO

サイズ : 2

※フ－ド欠品

※1~9枚目の色が実物に近いカラーです



ボディはシャイニーとは違った落ち着いたトーンで、飽きの来ない長く愛用できるデザインです。

たまには気分を変えおしゃれなブルーダウンもいかがでしょうか？

スノーボ－ドに着用してもカッコ良いです！



全体的に状態は良いかと思いますが、内側にシミがありますが(中性洗剤で手洗いをしましたのでダウン汚れと臭いはありません)表側は綺麗な状態でチャックの開け閉めスナップボタンも傷なくパチット止まり問題ありません

アニメタグも汚れや破れ無しで綺麗です

写真を多く掲載していますのでご判断をお願いします



USED品に理解のある方のみお願い致します。

神経質なお方は購入をお控え下さいませ



出品にあたり素人採寸をしましたので参考にして下さい



着寸…約６1cm



肩幅…約４５cm



身幅…約５５.５cm



袖丈…約６３cm



※タバコは吸いません

※ペットは飼っていません



nknrで宜しくお願い致します！



コメント無し即購入OKです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレールMONCLERダウンジャケット

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GIUBBOTTO