『西洋剣 DENIＸ バスタードロングソード 全長122ｃｍ XＺ3414AD【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 26分に出品され03月11日 21時 26分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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～商品説明 ～

西洋剣 DENIＸ バスタードロングソード 全長122ｃｍ 摸造刀 重さ約3㎏ 大型剣 XＺ3414AD

入荷しました。オススメの一品です



～状態 ～

この度お譲りいただきました 現状でお願いします。 金属部磁石がつかなかったのでダイキャスト製だと思います。 カッコいいです





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ご購入心からお待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>武具 商品の状態: やや傷や汚れあり