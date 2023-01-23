『【DC展限定販売】ハーレークイン スカジャン Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 12時 01分に出品され04月05日 12時 01分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021年7月に開催されたDC展の物販で購入し、数回着用しました。



太ってきて少しサイズが小さくなってきたため出品いたします。



肩幅...48cm

身幅...61cm

袖丈...53cm

着丈...54cm

カラー...レッド

素材...ポリエステル



#DCコミックス

#スーサイド・スクワッド

#ハーレクイン

#横須賀

#アウター



出品している他の商品との同梱も可能ですのでお気軽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【DC展限定販売】ハーレークイン スカジャン Lサイズ