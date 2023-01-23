『ファミリア 2wayマザーズリュック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 21時 31分に出品され03月25日 21時 31分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 リュックと手持ちもできる2ウェイタイプのお鞄です♡



高島屋のファミリアショップで購入しました



サイズ丈41㎝×口巾41㎝×底巾23㎝×サイドまち巾14㎝

目安でお考え下さいませ





一年くらい使用しましたので

多少汚れ使用感ございます。

お写真多めに載せてるのでご確認くださいませ





ネイビーのお色味で合わせやすく

汚れもも目立ちにくいので実用的です♪



中は可愛い赤のファミリアチェックに

可愛いポーチ付きです♡



たくさんポケットがありサイドと底にもチャックがあり大変使いやすいバックです♪





気に入ってましたが使う機会が減ってしまったので出品します☆





今はもう売ってないデザインだと思います

探されてる方は是非☆





コンパクトに畳んで発送となります



しっかりとしたお作りでまだまだお使い頂けますが

USED品なのでかなりお安くしてます☆



即購入OKです！



#familiar

#マザーズバック

#ママ

#育児

#ファミリアチェック

#チェック

#オシャレママ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ファミリア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ファミリア

2wayマザーズリュック