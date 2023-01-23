『【期間限定出品】 BAOBAO LUCENT ISSEY MIYAKE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 15時 57分に出品され03月15日 15時 57分に終了予定です。即決価格は11,934円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 出品を迷っている商品でもあるため、11月25日までの期間限定出品とさせていただきます。





3年ほど前にイッセイミヤケの正規店にて購入したBAOBAOのルーセントです。

4〜5万円ほどで購入したと思います。





(サイズ)

横幅 約34.0cm

高さ 約34.0cm





2〜3回ほど外出の際に使用しております。

大切に使用・保管をしていた為、美品な方ではあると思いますが、素人保管等にご理解のある方のみのご購入をお願いいたします。





また、発送はコンパクトに発送させていただきます(ゆうゆうメルカリ便を利用させていただきます)





出品を迷っているものなので、これ以上のお値下げは致しかねます。





バオバオ

BAOBO

ルーセント

トートバッグ

レモンイエロー

イエロー

黄色

イッセイミヤケ

ISSEY MIYAKE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: イッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

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