『プリンスファントム100テニスラケット 硬式 美品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 21時 54分に出品され03月14日 21時 54分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド:プリンス

- モデル名: PHANTOM100

- 素材: カーボンファイバー

- 色: ネイビー/グリーン



かなり綺麗な状態です。画像ご確認ください。

ガットはGtour3 1.23 50ポンドです。

ご覧いただきありがとうございます。

使用時間6時間程度の美品です。



人気シリーズ···ファントム

グリップサイズ3 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>テニス>>>ラケット(硬式用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プリンス