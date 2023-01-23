『プリンスファントム100テニスラケット 硬式 美品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 21時 54分に出品され03月14日 21時 54分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>テニス>>>ラケット(硬式用)
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|プリンス
Babolat ピュアアエロ ピュアストライク1002本セット
¥ 9750
ピュアストライクVS バボラ グリップ2
¥ 10842
本日限り！パーセプト 97 美品
¥ 10725
WILSON BLADE (ウィルソンブレード) V8 ノワール(限定カラー)
¥ 9750
Six One Tour 90 BLX G2
¥ 12220
YONEX VCORE 98 G3 2本セット
¥ 22620
【新品】SX600 G2 ダンロップ
¥ 10530
ウィルソンTEAM ULTRA V4
¥ 7800
【名器】ウィルソン プロスタッフ ミッド ３本セット
¥ 35777
YONEX EZONE100 大坂なおみモデル ピンク
¥ 9984
バボラ ピュアストライクVSツアー 320g 98インチ G2 希少 使用僅か
¥ 9360
Babolat PURE DRIVE 98 【G3】
¥ 10400
新品未使用 ウイルソン Wilson テニス硬式テニスラケット
¥ 17160
【美品】バボラ ピュアストライク100 2019 G3 Babolat
¥ 10140
Wilson RF 01 テニスラケット
¥ 22950
【名器】ウィルソン プロスタッフ ミッド ２本セット
¥ 20955
Wilson Blade 98 ブレード 限定 305g 16x19 G2
¥ 10400
ヘッド head グラビティ テニスラケット
¥ 7800
落札価格9620円
85 入札履歴
終了
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