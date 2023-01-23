『junhashimoto 1041710007 G SHIRT U.BLUE【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 15時 24分に出品され03月28日 15時 24分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 junhashimoto ジュンハシモト 1041710007 G SHIRT U.BLUE



デニムカラー···ライトブルー



サイズ 4



「状態は良いですが、細かいところは使用感はあります。そのあたりを気にされる方はご入札をご遠慮下さい」 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジュンハシモト

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ junhashimoto

1041710007

G

SHIRT

U.BLUE