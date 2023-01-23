『【オマケつき】Apple AirPods （第3世代）【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 03時 42分に出品され03月12日 03時 42分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 第3世代のAirPodsです。

使用に伴う細かな擦れ等はありますが、目立つ傷や汚れはありません。動作に問題はありません。



付属品は未使用です。オマケとしてiFaceのケースをお付けします。



ご不明点がありましたらお気軽にコメントください。即購入も大歓迎です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル