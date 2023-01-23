『CITYSHOP オーバーコクーンコート 毛ヤク混【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 01分に出品され03月29日 13時 01分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CITYSHOP

OVER COCOON コート



定価¥42,900



✳︎大人気のOVER COCOON COATはシルエットがとても綺麗で、アームホールも広く、厚手のニットを着込んでも形が崩れずに綺麗に着ていただけます。

落ち着いた色味のグレージュカラーでフォーマル にもカジュアルにも合わせやすいです。



前スナップ一つ



▪️色 グレージュ

実画像が暗めのベージュに写ってしまっていますが、実際はイエベではなくブルベのグレージュカラーです

画像1枚目が近いです。￼



▪️素材 ポリエステル32%、毛31%、レーヨン21%、毛(ヤク)16%



▪️サイズ FREE

かなり身幅が広いので、LLから3 Lの方まで着用できます。

着丈 108cm

身幅 80cm



▪️状態

シミ汚れ毛玉毛羽立ちはなくとてもきれいな状態です。





大きいサイズ ゆったり

オーバーサイズ

カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: シティショップ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CITYSHOP

オーバーコクーンコート

毛ヤク混