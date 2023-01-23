『イコエルフェイシャルネックリフト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 11時 01分に出品され03月16日 11時 01分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類···美顔器/美容器



(内容)



コントローラー 左用／右用

固定バンド

指バンド✖️2

リモコン

充電用ケーブル

電源アダプター

収納ポーチ

取り扱い説明書

保証1年間



部位···顔



部位···目元,顔



ケア···リフトアップ 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ボディ・フェイスケア 商品の状態: 新品、未使用