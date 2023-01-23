『【ほぼ新品】Coleman インフレーターマットハイピーク/ダブル（コヨーテ）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 03時 18分に出品され03月09日 03時 18分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年10月下旬に購入したばかりです。

デイキャンプで一度しか使用しておらず、傷や汚れはありません。



厚みが10cmあり、ウレタンも入っている為か

寝心地はかなりいいです。



ダブルサイズなので、寝返りをうってもマットから落ちません。

車の収納の問題で手放すことになりました。





まるで自宅のベッドのように快適に眠れる

厚さ10cmの自動膨張式マットレス



●使用時サイズ：約200×128×10（ｈ）cm

●収納時サイズ：約φ31×70cm

●重量：約5kg

●材質：ポリエステル、ポリウレタンフォーム

●仕様：収納ケース式ポンプ

●付属品：収納ケース



種類···インフレーターマット



特徴···ダブルサイズ(二人用)



厚み···9cm〜 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コールマン

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ 【ほぼ新品】Coleman

インフレーターマットハイピーク/ダブル（コヨーテ）