『32PARADIS サイドジップボリュームコート レザー アンゴラ キャメル【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 04時 10分に出品され03月24日 04時 10分に終了予定です。即決価格は23,348円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♪

即購入大歓迎✨



値下げ交渉やご質問などございましたら遠慮なくコメントくださいませ！

※中古品のご理解いただける方お待ちしております。



【ブランド】

トラントドゥ パラディ

32PARADIS



【アイテム】

ウールアンゴラサイドジップボリューム

32PARADIS WOOLボリュームテーラーコート

サイドジップボリューム

テーラーコート



【特徴】

フランス発ブランド

肉厚高密度

サイドジップ

レザー leather

ビッグシルエット

オーバーサイズ

ドロップショルダー

ドルマン

定価:¥248,400

フランス製

Made in France



【商品一覧】

↓↓↓↓↓

#わたしの部屋の商品一覧



【説明】

大人気の32PARADISサイドジップコートの中でも特に人気で、すぐに完売をしたアンゴラウールのコートです。

フランス発のブランドで日本では LAppartement Deuxieme Classe / VERMEIL par iena / NOBLE / JOURNAL STANDARD などで取り扱いのブランドです。

袖をラフに折り上げて、裾の両サイドのジップを上げ襟を立てた着こなしがおススメです。横から見た時のシルエットがとても美しいです。



【素材】

表地:ウール88％ アンゴラ12％

裏地:コットン65％ シルク35％

レザー部分:シープスキン sheep skin



【表記サイズ】(単位cm)

S

着丈:約104

裄丈:75

袖丈:約45.5

身幅:約59

肩幅:約63



※平置き採寸

素人採寸のため誤差はご了承下さい。



【カラー】

キャメル

camel



【模様】

無地



【状態】

多少の毛羽立ち感がありますが、使用上には全く問題ないかと思います。



【購入場所】

大手ブランド取扱リユース店 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アパルトモンドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 32PARADIS サイドジップボリュームコート レザー アンゴラ キャメル