『snow peak ちゃぶ台【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 03時 55分に出品され03月24日 03時 55分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 約3年前程に購入しました。

引っ越しのため、お譲りします。

キャンプでは一度も使用せず、室内使用のみですので程度は比較的良いと思います。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>机・テーブル>>>座卓・ちゃぶ台 商品の状態: 目立った傷や汚れなし