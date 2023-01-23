『snow peak ちゃぶ台【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 03時 55分に出品され03月24日 03時 55分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>机・テーブル>>>座卓・ちゃぶ台
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
アンティーク机 レトロ机
¥ 8580
花梨瘤 瘤座卓 一枚板 瘤杢 天然木 カリン 座卓 テーブル -150-
¥ 16744
森繁 うるし塗 香川漆器 座卓 ローテーブル
¥ 12500
テーブル アイアン 脚 ブラック DIY
¥ 8580
盆栽・水石用 卓 台座 廣秀作 盆栽 水石 小卓 盆栽台 花台 飾台 木製
¥ 8580
松本民芸家具 八角膳 ミズメザクラ 飾り台 花台 座卓机
¥ 12500
ラタン製 楕円形ガラステーブル 136㎝サイズ
¥ 19380
座卓 座敷テーブル
¥ 14820
飛騨産業 HIDA キツツキ 森のことば 佐々木敏光 オーク 正方形 テーブル
¥ 12500
堀江家具 丸テーブル 円卓 112cm
¥ 16896
伸長式ローテーブル 座卓
¥ 11486
展示品 天童木工 乾三郎 座卓 ローテーブル センターテーブル 和モダン
¥ 18870
ちゃぶ台 円卓 ローテーブル 円形 丸テーブル 折り畳み
¥ 8580
木製 和風座卓 美品
¥ 9425
雪印メグミルク6Pチーズオリジナルミニテーブル
¥ 8667
管3781◆自社便配送地域無料◆多田木工 木製座卓 けやき材 幅1500mm
¥ 12500
tendo 天童木工 乾三郎デザイン 座卓 ローテーブル 和モダン
¥ 10170
管3830◆自社便配送地域無料◆多田木工 木製座卓 けやき材 幅1500mm
¥ 12500
落札価格13000円
286 入札履歴
終了
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