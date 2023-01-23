『off-white Mini Flap Bag ミニフラップバッグ ショルダー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 15時 16分に出品され03月17日 15時 16分に終了予定です。即決価格は28,952円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちらの商品はoff-whiteのショルダーバッグになります！

新品未使用の確実正規品になります！実物の写真を何枚か載せていますので、そこでご確認ください！都内の正規取扱店で購入しております！

1度も使用せず自宅に保管しておりました。1度も使用しないのは勿体ないと思い、今回出品いたしました！

新品未使用の商品で、見たところ傷や汚れもないのですが、購入してから少し経過しているので、定価よりも大幅にお値下げいたしました！コーデのアクセントになるバッグだと思います！是非、ご検討ください！



【BRAND】

off-white/オフホワイト



【ITEM】

Mini Flap Bag

ミニフラップバッグ

2WAY ショルダーバッグ



【SIZE】

表記サイズ：-

縦：約14cm

横：約19cm

マチ：約8cm



【COLOR】

イエロー



【MATERIAL】

レザー





即購入OKです！早い者勝ちになります！

よろしくお願いいたします！





#オフホワイト#ヴァージルアブロー

#OffWhite 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: オフホワイト

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ off-white

Mini

Flap

Bag

ミニフラップバッグ

ショルダー