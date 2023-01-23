『VERMEIL par iena ラムカシミヤマントコート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 12時 25分に出品され04月21日 12時 25分に終了予定です。即決価格は26,910円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未使用品、97900円

自宅保存の為、ご理解ある方へ



カラー···ブラック

季節感···冬,秋



こちらで購入しましたが、同じようなコートを

購入してしまいましたので、出品させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴェルメイユパーイエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ VERMEIL

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iena

ラムカシミヤマントコート