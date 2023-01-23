『forBitches Bow Bag【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 24分に出品され03月21日 23時 24分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 forBitches official websiteから購入しました！

2,3回の使用のみです、

表面に多少の汚れがありますので、

ご確認ください(՞ .ˬ.՞)"

（おそらく消しゴム等で消えます） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ forBitches

Bow

Bag