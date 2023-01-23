『未使用級 極美品 LANVIN en Bleu リラ リュック ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 21時 31分に出品され05月08日 21時 31分に終了予定です。即決価格は11,310円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



リボンがかわいいランバンオンブルーのリュックサックです。



以前友達からプレゼントで頂きましたが、使わずに自宅クローゼットにて保管しておりました。

使用する事もないので断捨離中という事もあり綺麗なうちに出品です。



極美品 LANVIN en Bleu リラ リュックサック ブラック







※ブランド

LANVIN en Bleu

ランバンオンブルー



※サイズ

タテ：33

ヨコ：30

マチ：16



素人平置き採寸なので多少の誤差はご了承ください。



※カラー

ブラック



※状態

使用感もなくとても綺麗な状態です。



※素材

ナイロン



※注意

古物に対してご理解の上ご購入お願いします。



色合いや状態など、見落としなど、

人の目で確認していますので多少の色の違い

状態の認識の違い等あるかもしれませんが

ご理解の上あくまでも中古品としてご承知下さい。



※発送

コンパクト簡易梱包での発送しますのでご了承下さい。



らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便、商品により切り替える場合が有ります。





※お願い

商品到着後、受け取り評価を迅速にお願い致します。

商品到着後、受け取り評価が長時間にわたりいただけない場合、不具合、返品など対応致しかねますのでよろしくお願い致します。

（到着後、使用したと見なしメルカリ事務局へ連絡致します）



※最後に

基本早い者勝ち。即買いOK。

価格交渉もいつでもOKです。

どの位お値引き可能でしょうか？

と言うより、ご希望額を提示よろしくお願いします。

（常識範囲内でお願いします。）

お譲り出来るお値段でしたらコチラも即お譲りします。



※下限に達した時点で抹消し、出品をし直しますので、いいねをくれた方申し訳ございません、勝手ながらよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ランバンオンブルー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用級 極美品 LANVIN

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Bleu

リラ リュック ブラック