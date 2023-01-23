『Curensology カレンソロジー ドルマンスリーブシャツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 20時 00分に出品され04月20日 20時 00分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらのお品物はCurensologyの2023 A/W ドルマンスリーブシャツです。



リラックス感とモードさを兼ね備えた存在感ある大人女性のためのシャツ



ワイドなドルマンスリーブでボリューム感を楽しめるシャツ。

シルエットや比翼ディティールでシックに仕上げ、モードな雰囲気に仕立てています。



細番手の高密度ツイル生地ならではの上品な表情とハリ感が特徴。

洗いざらしの加工を施し、程良いラフさも表現しています。



定価26400円



⭐︎サイズ フリー



・平置き着丈 78(首の付け根から裾まで)

・脇下身幅 68





※素人採寸となりますので多少の誤差はご容赦下さい。m(__)m



⭐︎素材 綿100





どうぞよろしくお願いします＾＾

プロフィールにも目を通して頂けると嬉しいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: カレンソロジー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Curensology

カレンソロジー



ドルマンスリーブシャツ