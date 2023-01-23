『【ほぼ新品】テーラーメイド フェアウェイ Qi10 MAX 5W【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 11時 30分に出品され04月25日 11時 30分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

テーラーメイドフェアウェイウッド（F W）

Qi10 MAX

5番（19°）

フレックス S

改造歴一切無し

純正ヘッドカバー付き

保証書付き

2024年7月にゴルフ5で新品で購入。

練習場で50球程度使用。

非常にやさしく、しかもデザインがカッコいいです！

ほぼ新品です。

定価 60500円

喫煙、ペット飼育無しの環境です。

ご入札よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: テーラーメイド