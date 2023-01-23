『zara フリンジ付き ニット SM ケープ ポンチョ srpls【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 13時 21分に出品され05月10日 13時 21分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 zara srpls collection

32990円にて販売。



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サイズSM

袖なし

前開きで、くくるスタイルなので比較的誰でも入るかと思います

なのでフリーサイズとさせていただきます。

一応サイズはSMです。



素人採寸なので間違ってましたら申し訳ございません。

身幅おおよそですが66

着丈76

他は難しく測定不可。



男女兼用。

フリンジがかわいくとても凝った作りです。

とでかわいく出品迷ってますのでお値段高めです。



素材

ウール95

ナイロン5



かさばりますのでエコメルカリ便（置き配）可能な方よろしくお願い致します★





【ユニークなデザイン】

このジャケットはフリンジ付きのラップスタイルで、独特なシルエットを持っています。ショート丈のデザインは、さまざまなスタイルに合わせやすく、コーディネートの幅を広げます。



【素材と快適さ】

素材は明記されていませんが、柔らかい質感が感じられ、着心地が良いことが期待されます。カジュアルなシーンから特別な場面まで幅広く活躍します。



【スタイリングの可能性】

この黒のジャケットは、シンプルなトップスやパンツと合わせることで、洗練された印象を与えます。フリンジのディテールがアクセントとなり、他のアイテムと差別化されます。



- 色: 黒

- デザイン: フリンジ付きのラップスタイル

- スタイル: ショート丈

- バックデザイン: フリンジ付き



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



季節感···秋,冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ zara

フリンジ付き

ニット

SM

ケープ

ポンチョ

srpls